(Görüntülü Haber) 5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE Talatpaşa Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı. Songül Sokak\'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha doğru yangın çıktı. Yangının çıktığı dubleks dairede yaşayan Yüksel İşleyen, eşi ve kızı alevleri fark edince ailesiyle hemen dışarı çıktı. İşleyen, bu arada itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıya müdahale etti. Karşı binanın çatısına çıkan itfaiye erlerinin de müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. İşleyen, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerek, \"Anlatacak çok şey yok. Sadece şunu söylüyorum. İtfaiye benim evime 500 metre. 40 dakika sonra geldi\" dedi.