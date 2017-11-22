(Görüntülü Haber) 5 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

Hasan Bozbey/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında ısı yalıtımı işi yapan işçi Mehmet Özalp (31), havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Isı yalıtım işi yapan Mehmet Özalp, Camikebir Mahallesi\'ndeki bir apartmanda çalışırken çatı katında üzerine bastığı kaplama malzemesinin kırılması sonucu 5\'inci kattan havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Mehmet Özalp, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yaşamını yitirdi. Özalp\'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.