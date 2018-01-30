(Görüntülü Haber) 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonu'nda 18 kişi tutuklandı

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde yaptığı operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 18\'i tutuklandı. Polis ekipleri sigara, akaryakıt ve göçmen kaçakçığı yapan şüphelilere yönelik 20 Ocak\'ta 5 ilde 50 adrese yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 39 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. Kaçakçılık polisinin adliyeye sevk ettiği şüphelilerden 18\'i tutuklanırken, 20\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere yönelik düzenlenen 9 ara operasyonda ele geçirilen 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet, 3 tankerin de hazineye devredildiği öğrenildi. İŞÇİ EMEKLİSİ KAÇAKÇILIK ŞEBEKESİ LİDERİ Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kaçakçılık şebekesinin liderliğini iddiaya göre, işçi emeklisi Erdal B. yapıyordu. Erdal B.\'nin yardımcıları olduğu öne sürülen şüpheliler arasında askeriyeden atılan, polislikten atılan ve gümrükten atılan eski kamu görevlileri olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler arasında bulunan bir kişinin uluslararası bir içki firmasının eski genel müdürü olduğu belirlendi. KAMUDAN ATILANLARI UZMANLIKLARINA GÖRE YARDIMCILARI YAPMIŞ Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerin birbiri arasındaki bağlantılarını tek tek deşifre etti. Şebekenin Türkiye, Romanya, Ukrayna, Irak, Gürcistan, Yunanistan gibi ülkelerde elemanları bulunduğu öğrenildi. Erdal B.\'nin kamudan atılan yardımcılarını uzmanlık alanlarına göre kaçakçılık dallarında kendisine yardımcılık yaptırdığı tespit edildi. ŞEBEKENİN 400 BİN PAKET SİGARASI YAKALANMIŞTI Polis ekipleri, şüphelilerin kaçak yollarla teknelerle getirdiği 400 bin 500 paket sigara geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Sarıyer\'de düzenlediği bir operasyonla ele geçirilmişti. ŞÜPHELİLERİN ÜÇ AKARYAKIT İSTASYONU VARMIŞ Sigara, göçmen ve akaryakıt kaçakçığı yapan şüphelilerin Keşan ve Malkara\'daki fabrikalardan alınan yağları solventle karıştığı ve \'10 Numara Yağ\' olarak Başakşehir, Bayrampaşa ve Silivri\'deki 3 akaryakıt istasyonda sattığı da belirlendi. Operasyon düzenlenen akaryakıt istasyonlarında 52 bin 700 litre akaryakıta el konulmuştu. İşletmelerin lisanslarının iptal edildiği ve kapatıldığı belirtildi. ŞÜPHELİLERE KAÇAKÇILIK SEBEBİYLE 15 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ Kuzey Irak ve Suriye\'den getirilen kaçak sigaralar için terör örgütü PKK\'ya pay verdiği ileri sürülen şebeke üyelerine 15 milyon lira vergi cezası kesildi.