(Görüntülü Haber) 5 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te komşularının 5 gündür haber alamadığı kanser hastası 56 yaşındaki Sevim Istık, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Sevim Istık\'tan 5 gündür haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, itfaiyenin yardımıyla açtıkları kapının ardından Sevim Istık\'ı hareketsiz buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede birkaç gün önce öldüğü ve vücudunda herhangi darp ve kesik izi bulunmayan Istık\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Komşuları, Sevim Istık\'ın uzun süreden beri rahim kanseri olduğunu söyledi.