(Görüntülü Haber) 4'üncü Tarım ve Gıda Fuarı 35 bin kişiyi ağırladı

Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde bu yıl gerçekleştirilen ve 4 gün süren Anamur 4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı bu yıl kendi rekorunu kırdı. CNR Pozitif Fuarcılığın organizasyonunda start alan fuarı 35 bin kişi ziyaret etti. Belediyenin 4 bin zeytin fidesi ve 10 bin iş eldiveni dağıttığı festivalde, 15 muz hevengi yarışması, kompozisyon ve resim yarışması, üretici Mehmet Tanrıverdi ve Ziraat Mühendisi Melih Eriş tarafından \'Ejder Meyvesi\' üzerine söyleşisi gerçekleştirildi. Muz-Bir tarafından düzenlenen muz hevenkleri yarışmasında dereceye giren hevenkler açık arttırma ile satılarak gelirleri Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı\'na bağışlandı. Resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren minikler ise ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Türe\'nin elinden aldı. Ödül töreni sonrası sahnede İzmir Marşı söylendi. Fuar sonunda CNT Pozitif Fuarcılık Mersin Bölge Müdürü Mustafa Başar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel, stant açan tüm firma sahiplerine Belediye Başkanı Mehmet Türe imzalı katılım belgesi takdim etti.