T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 4'üncü Tarım ve Gıda Fuarı 35 bin kişiyi ağırladı

Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN'in Anamur İlçesi'nde bu yıl gerçekleştirilen ve 4 gün süren Anamur 4'üncü Tarım ve Gıda Fuarı bu yıl kendi rekorunu kırdı

29 Ekim 2017 19:05

Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde bu yıl gerçekleştirilen ve 4 gün süren Anamur 4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı bu yıl kendi rekorunu kırdı. CNR Pozitif Fuarcılığın organizasyonunda start alan fuarı 35 bin kişi ziyaret etti. Belediyenin 4 bin zeytin fidesi ve 10 bin iş eldiveni dağıttığı festivalde, 15 muz hevengi yarışması, kompozisyon ve resim yarışması, üretici Mehmet Tanrıverdi ve Ziraat Mühendisi Melih Eriş tarafından \'Ejder Meyvesi\' üzerine söyleşisi gerçekleştirildi. Muz-Bir tarafından düzenlenen muz hevenkleri yarışmasında dereceye giren hevenkler açık arttırma ile satılarak gelirleri Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı\'na bağışlandı. Resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren minikler ise ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Türe\'nin elinden aldı. Ödül töreni sonrası sahnede İzmir Marşı söylendi. Fuar sonunda CNT Pozitif Fuarcılık Mersin Bölge Müdürü Mustafa Başar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel, stant açan tüm firma sahiplerine Belediye Başkanı Mehmet Türe imzalı katılım belgesi takdim etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MithatANAMUR MERSİN DHA MERSİN AnamurAnamurTarımGıda FuarıCNR Pozitif FuarcılığınBelediyeninMehmet TanrıverdiZiraat Mühendisi Melih ErişMeyvesiMuzBirHuzurevi YaptırmaYaşatma VakfıResimBelediye Başkanı Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24