(Görüntülü Haber) 4'üncü kat balkonundan atlayarak intihar etti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da annesiyle birlikte yaşayan Hakan D. (44), 4\'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64013 Sokak\'ta meydana geldi. Annesi Nezahat D. (70) ile birlikte yaşayan ve psikolojik tedavi gören Hakan D., sabaha karşı 4\'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Yoldan geçen bir kişi, yerde yatan Hakan D.\'yi fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakahn D.\'nin öldüğü saptandı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hakan D. cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.