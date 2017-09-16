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(Görüntülü Haber) 4'ncü katın balkonunda düşen Suriyeli, 3 yaşındaki çocuk öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da oyun oynarken dengesini kaybedip 4'ncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriyeli 3 yaşındaki Mariyya Halid hayatını kaybetti

16 Eylül 2017 02:55

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da oyun oynarken dengesini kaybedip 4\'ncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriyeli 3 yaşındaki Mariyya Halid hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akifpaşa Mahallesi Bulgur İmam Caddesi\'nde meydana geldi. Suriyeli Fatuva Halid\'in namaz kılarken, kızı Mariyya kapısı açık olan balkona çıktı. Balkonda asılı bulunan halılarla oynayan küçük çocuk, dengesini kaybedip 4\'ncü kattan beton zemine düştü. Halid\'in düştüğünü gören bina sakinleri eve gelerek durumu anneye söyledi. Ağır yaralanan Mariyya Halid, otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mariyya Halid, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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