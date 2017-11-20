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(Görüntülü Haber) 47 metre yükseklikte 'Nefes Kesen' evlilik teklifi

İSTANBUL, (DHA)- SÜRPRİZ evlilik tekliflerine her gün bir yenisi ekleniyor

20 Kasım 2017 14:31

İSTANBUL, (DHA)- SÜRPRİZ evlilik tekliflerine her gün bir yenisi ekleniyor. Danışmanlık yapan Deniz Karakaş, modelist sevgilisi Nazlı Sukuti\'yi önce \'Nefes Kesen\' adlı hız trenine bindirdi ve doruktan büyük bir hızla aşağı inen trende, Nazlı\'nın heyecandan nefesi kesilirken evlilik teklifini yaptı. İstanbul\'da yaşayan Deniz Karakaş (26), 1 buçuk yıldır birlikte olduğu Nazlı Sukuti\'ye (24), sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Karakaş, özel firmalar için modelistlik yapan kız arkadaşı Nazlı Sukuti\'yi doğum gününde, Eyüp\'teki Vialand Tema Park isimli eğlence merkezine getirdi. Genç adam burada kız arkadaşıyla birlikte 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkan \'Nefes Kesen\' adlı hız trenine bindi. Çılgın aşık Karakaş, \'Nefes Kesen\' 47 metre yükseklikten 110 kilometre hızla aşağı inerken kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Karataş\'ın arkadaşları ve ailesi hız treni Nefes Kesen\'in yanı başına gelerek \"Nazlı benimle evlenir misin?\" yazılı pankart açtı. Pankartı gören genç kadın şaşkına döndü. Sukuti\'nin sevgilisinin teklifine \'evet\' demesinin ardından genç çift, Nefes Kesen’den inip birbirlerine sarıldı.

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