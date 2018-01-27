(Görüntülü Haber) 450 bin liralık soygunun altından 'Bitcoin' çıktı

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çalınan 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında \'bitcoin\' serverı olduğu da ortaya çıktı. Çalınan bilgisayarlar bulunamazken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Geçen hafta pazar günü, Akyazı ilçe merkezindeki bir işyerinde yaşanan hırsızlık olayında 2 şüpheli bir gecede 3 kere girdikleri iş yerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı. İş yeri sahibi Yunus Emre Asan, olayda 450 bin lira değerindeki cihazlarının çalındığını ifade ederken, iki şüphelinin iş yerine 3 kere girmesi güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen iki şüphelinin Sakarya\'dan İstanbul\'a gittiklerini tespit etti. İstanbul\'da 4 gün süren çalışma sonucu hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olan 33 yaşındaki R.A. ile 28 yaşındaki V.A., Beyoğlu ve Fatih\'te yapılan baskında gözaltına aldı. İki şüpheli Sakarya\'ya getirilirken, iş yerinden çaldıkları elektronik eşyalar bulunamadı. İş yerinden çalınan 2 bilgisayarın son günlerde gündemde olan sanal para \'Bitcoin\' in serverı olarak kullanıldığı ve birinin değerinin 20 bin dolar olduğu ifade edildi. İki şüpheli Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.