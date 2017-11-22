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(Görüntülü Haber) 45 yıl sonra okula ziyaret

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Kız Meslek Lisesi'nin ilk mezunları 45 yıl sonra sosyal medyada sözleşerek okullarını ziyaret etti

22 Kasım 2017 18:37

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesi Kız Meslek Lisesi\'nin ilk mezunları 45 yıl sonra sosyal medyada sözleşerek okullarını ziyaret etti. Şimdiki adı Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, o dönem ise Sandıklı Kız Meslek Lisesi olan okulun 1971- 1972 dönemi ilk mezunlarından Meral Nüsrettinoğlu ve Sevil Ermen Vergili önderliğinde sözleşen Ankara, İstanbul ve Aydın\'da oturan 20 mezun Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bir araya geldi. 3 gün özlem gideren ve öğrencilik yıllarını yad eden grup okullarını da ziyaret etti. Okul ziyaretinde Okul Müdürü Yasin Filiz, gruba okulu gezdirerek misafir ederken, arşivden çıkardığı dönemin fotoğraf albümünü verdi. Grup o dönemki fotoğraflarını tek tek inceledi. Okul önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla grup bir başka yıl buluşmak ümidiyle ayrıldı. Programı organize eden 64 yaşındaki Sevil Ermen Vergili, 45 sene sonra tekrar burada okulumuzda buluştuk. Çok mutluyuz. Misafirperverliklerinden dolayı okulumuz müdürü ve öğretmenlerine çok teşekkür ederiz. İnternet üzerinden birleştik. Bizim gibi buluşan arkadaşlarım gördüm. Biz de yapalım diye arkadaşım Meral Nüsrettinoğlu ile sözleştik. Birlikte diğer arkadaşlarımızı da topladık. Okulumuzu gezdik. Çok duygulandık. Diktiğimiz çam ağaçlarını gördük. Gençliğimizi hatırladık dedi. Okul Müdürü Yasin Filiz de Okulumuz açıldığından itibaren ilk kaydını yaptıran ve okulumuzun ilk mezunları sosyal medya yoluyla buluşmuş. Biz de bunların duyumunu aldıktan sonra okulumuza davet ettik. Sağ olsunlar kırmayıp okulumuza geldiler. İlk mezunlar ile karşılaşmak okul müdürü olarak bizleri çok memnun etti. Okulumuzun o dönemki ve şimdiki durumunu paylaştık. Onların her isteklerini karşılamaya biz de hazırız. Yine geldiklerinde misafir ederiz diye konuştu.

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