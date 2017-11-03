(Görüntülü Haber) 43 yıl önce gazi oldukları topraklara uğulandılar

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - KIBRIS Barış Harekatı\'na katılan Tokatlı 22 gazi 43 yıl sonra savaştıkları toprakları ziyaret etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) gönderildi.



Tokat Belediyesi, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatına bizzat katılan 22 Tokatlı gazi için 3 günlük Kıbrıs gezisi düzenledi. Gazileri uğurlamak için Erenler Mezarlığı\'nda bulanan şehitlikte tören düzenlendi. Şehitlikte düzenlenen törene Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Gazilerin çoğunun 43 yıl sonra ilk defa Kıbrıs’a savaştıkları topraklara gideceğini ifade eden Belediye Başkanı Eyip Eroğlu, şöyle dedi:



\"Gazilerimiz Kıbrıs’ta eski günlerini yad edecekler, Tokatımız\'ın selamlarını iletecekler. Yıllar önce vatan için oraya giden ağabeylerimizi görüyorum. Onların arasında şehit olanlar var. Ne kadar onlara teşekkür etsek azdır. Biz \'Vatan sevgisi imandır\' diyen, \'Ölürsek şehit kalırsak gaziyiz\' diyen inancın mensuplarıyız.\"



Başkan Eroğlu\'nun konuşmasının ardından dua edildi. Garnizon şehitliği ziyaret edilerek kabirlere gül bırakıldıktan sonra gaziler otobüsle Ankara\'ya yolcu edildi. Gaziler buradan uçakla KKTC\'ye geçecek.