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(Görüntülü Haber) 400 liraya aldığı otomobili 50 Bin TL harcayarak onarıyor (Özel haber)

Ankara'da Mehmet Şener (71), 1970 yılında 400 liraya aldığı 1969 model bir otomobili, 50 Bin TL harcayarak yeniden onarıyor

13 Mart 2018 14:50

Ankara\'da Mehmet Şener (71), 1970 yılında 400 liraya aldığı 1969 model bir otomobili, 50 Bin TL harcayarak yeniden onarıyor. Şener, otomobilinin orijinal parçalarını ABD’den getirtiyor. Ankara\'da yaşayan evli ve üç çocuk babası Mehmet Şener, Yenimahalle Hurdacılar sitesinde bulunan iş yerinde yaklaşık 50 yıldır hurda otomobil alıp, onarımı yaptıktan sonra satışını yapıyor. Daha çok ABD markalı hurda otomobilleri satın alan Mehmet Şener, bu otomobilleri yine ABD\'den getirdiği parçalarla onararak trafiğe çıkmasını sağlıyor. \'400 TL\'YE SATIN ALDI\' Şener, 1970 yılında Kastamonu\'da yaşayan bir kişiden 400 liraya 1969 model Chevrolet marka bir otomobil satın aldı. Satın aldığı otomobili Ankara\'ya getiren Şener, bu zamana kadar otomobili kullandı. Çok sevdiği otomobilinin eskiyen parçalarını 2 yıl önce bakıma alan Şener, ABD\'den otomobiline uygun parçalar temin etti. Ayrıca otomobilini tamamen boyatan Şener, bugüne kadar yaklaşık 50 bin TL harcama yaptı. Otomobil üzerinde çalışmalarını sürdüren Şener, ABD\'den gelecek malzemeler ile aracını yeniden trafiğe çıkartmayı hedefliyor. \'100 BİN TL VERİYORLAR\' Uzun yıllardır bu otomobili kullandığını söyleyen Şener, \"Onarımı yaptıktan sonra bu otomobili oğluma bırakacağım. Bu otomobili çok isteyenler oldu, vermedim. Görenlerin çok dikkatini çekiyor. 100 Bin TL veriyorlar. Ama ben satmayı hiç düşünmedim. Çünkü başka bir otomobile binemiyorum\" dedi. Mehmet Şener, Ankara\'da Amerikan otomobillerinin en kıdemli tamircisi olarak biliniyor.

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