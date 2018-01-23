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(Görüntülü Haber) 4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmış

    ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 4 otomobil çaldığı iddia edilen F

23 Ocak 2018 19:20

 

 

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 4 otomobil çaldığı iddia edilen F.A., polis tarafından yakalandı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu F.A., otomobilleri geceleri içinde uyumak için çaldığını söyledi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Şanlıurfa\'da Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Topdağı ve Camikebir mahallelerinde 3 gün arayla 4 otomobilin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.A., son çaldığı otomobille birlikte yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, otomobilleri gece içinde uyumak için çaldığını söyledi. Daha önce de 2 motosiklet hırsızlığına karıştığı belirtilen ve ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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