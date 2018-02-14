(Görüntülü Haber) 4 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasında

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yağmur tahliye kanalına düştüğü kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza anı, bir başka otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Askeri Saha Geçiş Yolu\'nda meydana geldi. Servergazi Mahallesi\'nden Çamlık Bulvarı yönüne giden Ali Yatkın yönetimindeki 20 AAB 168 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savrularak 50 metre sürüklendi. Otomobil, yağmur tahliye kanalına düşüp, duvara çarparak durabildi. Kazada, sürücü Ali Yatkın ile yanındaki Hasan Karabulut (19), Ömer Tekin (19) ve Hüseyin Atın yaralandı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada, kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.