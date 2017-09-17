(Görüntülü Haber) 4 kadının telefonunu çaldı, pazarda yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hastane ve pazar yerlerinde kadınların çantaları ve cep telefonlarını çalan Yusuf A., güvenlik kamera kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi\'nde yaşayan N.S., E.S., C.H., E.C. adlı 4 kadın, polisi arayarak, 14 ve 15 Eylül\'de 2 ayrı hastane ile Narlıca ve Denizli Semt Pazarları\'nda içinde para bulunan çantalarıyla cep telefonlarının çalındığını bildirdi. Olaylarla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği\'nde görevli polisler, hastanelerin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlık olayını Yusuf A.\'nın gerçekleştirdiğini saptayan polis, şüpheliyi bir semt pazarında dolaşırken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Yusuf A., çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı.