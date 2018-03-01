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(Görüntülü Haber) 4 ilde kaçak tütün operasyonu: 20 kişi gözaltında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin 4 ilde yaptığı operasyonda, 10 ton kaçak nargile tütünü, 3 bin 500 paket kaçak sigara ile elektronik sigara ve likidi ele geçirildi

01 Mart 2018 14:06

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri\'nin 4 ilde yaptığı operasyonda, 10 ton kaçak nargile tütünü, 3 bin 500 paket kaçak sigara ile elektronik sigara ve likidi ele geçirildi. 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde 25 adrese kaçak tütün operasyonu yaptı. Baskınlarda liderliğini Y.H.\'nin yaptığı 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 ton kaçak nargile tütünü, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 83 elektronik sigara ve bin 500 elektronik sigara likidi ele geçirildi. 20 şüpheli hakkında \"Örgütlü halde kaçakçılık\" ve \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak\" suçlarından işlem yapıldı. Operasyon polis kamerası tarafından da görüntülendi.

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