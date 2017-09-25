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(Görüntülü Haber) 4 ilçede silah kaçakçılığı operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi

25 Eylül 2017 19:03

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 8 şüpheliyi yakalamaya yönelik 4 ilçede 13 ev ve işyerine baskın yapıldı. Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa ve Eyüp ilçelerinde bulunan adreslerde yapılan operasyonda A.K., Ş.K., M.Y. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında aranması bulunan L.O., A.H., B.D. ve Y.C.\'nin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda otomatik silah, otomatik av tüfeği, pompalı tüfek, sinyal kesici jammer, sahte silah taşıma ruhsatı ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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