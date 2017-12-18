(Görüntülü Haber) 4 çocuk annesi kadını sevgilisi öldürdü (2)

Yaşar KORKUSUZ-Kozan ADANA,(DHA) ADANA\'nın Kozan ilçesinde 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Sibel Kılıçlı, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki İsmail Arı tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olay, sabah karşı Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi üzerindeki Sibel Kılıçlı\'ya ait evde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan 16 yaşındaki kızı Ş.G. ile ev kiralayan Sibel Kılıçlı, bir süre önce İsmail Arı ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre genç kadına nikah sözü veren İsmail Arı, 4 ay boyunca Sibel Kılıçlı\'yı oyaladı. Bunun üzerine evinin anahtarını değiştiren Sibel Kılıçlı, gece eve gelen İsmail Arı\'yı içeri almadı. Çıkan tartışma sonucu eve giren İsmail Arı, yanındaki pompalı tüfekle Sibel Kılıçlı\'yı başından vurarak öldürdü. Genç kadının cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan İsmail Arı ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.