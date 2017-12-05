(Görüntülü Haber)  4- Çavuşoğlu: ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması barış yerine kaos getirir

Özge Düzgün, Tiran, 5 Aralık, (DHA)- Arnavutluk\'ta düzenlenen 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Programı\'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na fahri doktora ünvanı verildi. Çavuşoğku burada yaptığı konuşmada ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönündeki haberler dair bu adımın barış yerine bölgeye kaos getireceğini söyledi.















Çavuşoğlu Suriye’de çatışmaların durduğunu ifade ederek,“Son bir yıldır Rusya ve İran ile birlikte sarf ettiğimiz çabalarla bugün Suriye’de çatışmalar yüzde doksan oranında durmuştur. Şimdi hedefimiz siyasi çözümdür.” dedi.















FETÖ ile mücadelenin sürdüğünün altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün bazı ülkeleri FETÖ ele geçirmiş durumdadır bunlardan bir tanesi Kırgızistan’dır. Geçen hafta Bakü’de Pakistan Dışişleri Bakanı ile sohbet ettik ve kendi kurumlarına yargı dahil nasıl sızdıklarını kendisi bana anlattı. Biz bu terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.” dedi.















Çavuşoğlu ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına diar çıkan haberler hakkında şunları kaydetti: “Bugünlerde ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıyacağına ve Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağına dair haberler çıkmaktadır. Umarız bu haberler doğru değildir. Bu bilgiler yanlıştır. Aksi taktirde böyle bir adım sorunun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi bölgedeki kırılgan yapıyı daha da kırılgan bir hale getirecek, daha da tehlikeli bir hale getirecek barış yerine kaos gelecektir. Çözüm süreci tamamen ortadan kalkacaktır ve böyle bir adım her şeyden önce uluslararası hukuka ve uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Bu adım BM’nin 1947 kararına aykırıdır. ‘Ben süper gücüm BM kararını tanımama’ derseniz o zaman BM gibi bir örgüte de ihtiyacımız yok demektir. BM kararlarını herkesten önce BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin uygulaması gerekiyor, saygı göstermesi gerekiyor.”















Çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Burada bir tek çözüm vardır o da iki devletli çözüm. Yan yana iki bağımsız devlet. Doğu Kudüs\'ün başkent olduğu ve 1967 sınırlarıyla bağımsız bir Filistin devleti ve İsrail devleti. Bölgeye barış ve huzur ancak böyle gelir” dedi.















Tüm kesimlerin böyle bir adımdan rahatsız olacağını kaydeden Dışişleri Bakanı, “Şimdiden tüm dünyada büyük bir rahatsızlık var sadece İslam dünyasında değil. Hristiyan dünyasında da büyük bir rahatsızlık var. Esasen Musevilerin birçoğunda da rahatsızlık var. Çünkü Kudüs tüm dinlerin, 3 dinin esasen kutsal mekanıdır ve buna herkesin saygı göstermesi gerekir. Şunu da söylemek isterim herkes sussa Türkiye Cumhuriyeti olarak biz susmayız doğruları söyleriz, yanlışların karşısında oluruz. Tekrar temenni ederim ki böyle bir karar alınmaz, dolayısıyla bu sorunun çözümüne odaklanırız. ABD gibi bir ülkeye de esasen bu yakışır.”



