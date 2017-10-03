(Görüntülü Haber) 36 saniye 40 bin liralık soygun

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde telefon mağazasına giren 3 hırsız, 36 saniye içerisinde 40 bin lira değerinde cep telefonu, tablet ve akıllı saat çalıp kayıplara karıştı. Olay gece saatlerinde, İstasyon Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Altınkaya\'ya ait telefon mağazasının kapısını kırarak içeri giren 3 hırsız, 36 saniye içerisinde iş yerinde tezgahlarda bulunan cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bir miktar parayı çaldı. Güvenlik kamerası hırsızlık anını kaydederken, kapıyı açtıktan sonra bir kişi kasadaki paraları çalarken, iki kişi ise telefon, tablet ve akıllı saatleri poşetlere doldurdu. Mağazada alarm sistemi olduğunu söyleyen Mehmet Altınkaya, \"Gece dükkandaki alarm sistemi devreye girince telefonum çaldı. Hemen dükkana gitmek için yola koyulduğumda da dükkanın çevresinde oturan tanıdıklarım beni arayarak alarm çaldığını söyledi. Dükkana geldiğimde bir miktar para bulunan kasanın açık olduğunu ve telefon, tablet, akıllı saatlerin de çalındığını görünce, hemen polisi aradım. Güvenlik kameralarını incelediğimizde 36 saniyede 3 kişinin 40 bin lira değerindeki elektronik ürünleri çaldığını tespit ettik. Aracın plakasını polis tespit etmiş ama o plakada çalıntı araca çıkıyormuş. Umarım kısa sürede yakalanırlar\" dedi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.