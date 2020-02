(Görüntülü Haber) "Yaşıyor olmam 1 Nisan şakası gibi"

İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY Belediyesi ve Memorial Sağlık Grubu\'nun işbirliğiyle \'Grup Ayda 1\' onkoloji hastaları ve ailelerine Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde moral konseri verdi. Onkolojik tedavi görmüş ve iyileşmiş hastaların yoğun katılım gösterdiği konserde 53 yaşındaki Emine Güner, “1 Nisan tarihinde akciğer nakli ameliyatı oldum. Haberi aldığımda şaka zannettim” dedi. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşen konserin açılış konuşmasını Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Çelik, Memorial Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Sayar gerçekleştirdi. Onkolojik tedavi gören hastalarda sosyal desteğin ve moralin önemine değinen Prof. Dr. Sayar, \"Sosyal desteğin, tedavinin devamı ve sonuçları üzerinde çok ciddi olumlu etkileri var. Hem bunu hatırlatmak hem de sevgililer gününde hoş bir gece yaşayabilmek için böyle bir konser düzenledik\" dedi. Prof. Dr. Sayar her hasta için farklı tedavi yöntemlerinin olduğuna değindi ve şunları söyledi: \"Önemli olan en uygun tedaviyi seçebilmek ve bunu sonuna kadar sürdürebilmek. Türkiye\'de hem devlet kurumlarında, hem üniversitelerde, hem de özel sektörlerde onkolojik açıdan tam donanımlı birçok merkez var. Burada uygulanabilen tedaviler standart, yurt dışında da benzerleri yapılan tedavi formatlarıdır. Burada ve birçok kurumda bu tedaviler yapılabilmektedir. Hiç istemediğimiz şey tedavilerin yarım bırakılması ve doktorlar tarafından uygulanmayan bitkisel kökenli veya bitkisel dahi olmayan tedavi alternatiflerini denemektir. Mutlaka tedavi için sağlık kurumlarından ve hekimlerinden destek almak gerekmektedir. Erken teşhis muhakkak şikayetlerin takip edilmesiyle olur. En iyi tarama yöntemi şikayeti olanların doktora gitmesidir.\" \"28 KİLOYLA AMELİYAT OLDUM\" Konsere katılanlar arasında yer alan akciğer nakli olmuş 53 yaşındaki Emine Güner, \"Beni yakınlarımın, doktorlarımızın sevgisi ve ilgisi ayakta tutuyor. Onlar bana destek vermeselerdi ben şu an bu durumda olamazdım. İnsanın sevgisi, desteği, ilgisi güç veriyor ve ayakta tutuyor\" dedi ve nakil sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı: \"Hastalığımı 2009 yılında öğrendim. Hatay\'daki doktorlarım son çarenin organ nakli olduğunu söyledi. 2013 yılında 28 kiloyla ameliyat oldum. Yaşayacağımdan emin değildim ancak yaşam mücadelesini kazandım. Ailem etrafımdan toplanmış bana moral vermeye çalışırken doktorumuzdan telefon geldi ve organın bulunduğunu öğrendim. Ölümden korkmuyordum ancak çok heyecanlandım. 1 saat içinde hastanede olmamızı söylediler, hastaneye geldikten birkaç saat sonra 1 Nisan tarihinde ameliyata alındım. İlk önce 1 Nisan şakası zannettim. Eskiden yürüyemiyor ve kucakta taşınıyordum. Şu an çok iyiyim. Organ bağışında bulunan herkese dua ediyorum. Tüm hastalar şifa bulsun.\" \"BU HASTALIĞI YENMEKTE MORALİN ÇOK ÖNEMİ VAR\" Akciğer kanseri tedavisi görmüş olan Engin Deniz (41), \"En büyük destekçisinin eşi, arkadaşları ve çevresi olduğuna değindi ve şunları söyledi: \"Hastalığımı 6 ayın sonunda öğrendim ve ilerlemiş seviyedeydi. Yaklaşık 3.5 ay kanser tedavisi gördüm. Ameliyat için uygun duruma geldiğimde, 12 saat süren zor bir ameliyat geçirdim. Bu süreçte en başta eşimin desteği çok büyüktü. Bu hastalığı yenmekte moralin çok önemi olduğunu gördüm. Hiç ummadığınız kişilerin bile yanınızda olduğunu gördüğünüzde insan gerçekten motive oluyor. Bence bu hastalıkta eş, çevre ve arkadaşlık çok önemli. Şu an iyiyim ve bu akşam buraya eşimle eğlenmeye geldim.\"