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Spor

(Görüntülü Haber) "Şehitkamil'de futbola dair her şey" konulu söyleşi yapıldı

Mustafa KANLI - GAZİANTEP, (DHA) Teknik direktör Ersun Yanal, Şehitkamil Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 'Şehitkamil'de futbola dair her şey' konulu söyleşiye katıldı

20 Nisan 2018 22:11

Mustafa KANLI - GAZİANTEP, (DHA) Teknik direktör Ersun Yanal, Şehitkamil Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu \'Şehitkamil\'de futbola dair her şey\' konulu söyleşiye katıldı. Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan söyleşiye teknik direktör Ersun Yanal, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, spor eğitmenleri ve genç sporcular katıldı. \'Şehitkamil\'de futbola dair her şey\' konulu söyleşide Türk futbolu ile ilgili bilgilendirme yapan ve gençlerin daha iyi yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Yanal, \"Öncelikle Türkiye Ligi ile başlayacak olursak Türkiye Ligi, Avrupa\'nın en yaşlı, en çok yabancı oynatan ve aynı zamanda kendi altyapısından oyuncu yetiştirerek oynatmada en sonuncu olmuş. Gençlerimiz bizim en önemli varlıklarımız ve en önemli değerlerimiz. Bizim yatırım yapmamız gereken yerler belli, bizim bir felsefeye bir sisteme ihtiyacımız var. Hedefe giderken gençlerimizi heba etmeden onları düşünmeye ihtiyacımız var\" dedi.

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