(Görüntülü Haber) "Sağlığa 150 milyon dolar yatırım yaptık"

İSTANBUL, (DHA) OKAN Üniversitesi Hastanesi tıbbi cihaz firması Medtronic ile bir anlaşma yaptı ve beyin ve sinir cerrahisi ile omurga cerrahisi ameliyatlarında kullanılacak 3 cihazı bünyesine kattığını duyurdu.





Okan Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Özkan Okan, Okan Üniversitesi Hastanesi olarak sağlık sektöründe toplam 150 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti, \"Teknolojiye ve insan gücüne inanarak yatırım yaptık. Sektörde iddialı bir duruma gelmek istiyoruz. Biz teknolojiye çok önem veriyoruz ve de güncel teknolojileri hep projelerimizde ve yatırımlarımızda kullanmak istiyoruz. Bu nedenle dünyanın önde gelen tıbbi cihaz firmasıyla ikili anlaşmaya giderek daha çok beyin ameliyatları ve diğer ameliyatlarda kullanılan navigasyon sisteminin yatırımını yaptık. Türkiye\'de çok az sayıda hastanede olan bu sistemi Okan Üniversitesi Hastanesi\'nde kullanacağımızdan dolayı mutluyuz. Bu yatırımlarımızın hastalara şifa dağıtacak şekilde gerçekleşmesini temenni ediyoruz.\"





Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alper Tunga Demirarslan ise teknolojinin özelliklerini anlattı ve \"Bu teknoloji bize ameliyat esnasında canlı görüntü ile hastanın ihtiyacı olan işlemin doğru zamanda, doğru yere, doğru şekilde yapılmasını sağlıyor. Bir nevi bize fener görevi yapıyor\" dedi.





Dün gerçekleştirilen imza törenine, Okan Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Özkan Okan, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan, Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alper Tunga Demirarslan, Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Baş, Medtronic Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Ayhan Öztürk ve Medtronic Türkiye Genel Müdürü Esen Tümer katıldı.