(Görüntülü Haber) "Onur Yürüyüşü" davasında ilk duruşma

MAHKEME, VALİLİĞE YÜRÜYÜŞÜN NEDEN YASAKLANDIĞINI SORDU Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 25. Onur Yürüyüşü\'ne katıldıkları için haklarında \"izinsiz gösteriye katılmak\" iddiasıyla dava açılan 25 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Savunma yapan sanıklar, darp edilerek gözaltına alındıklarını iddia etti. Avukat Levent Pişkin de yargılanmak istenenin LGBTİ varoluşu olduğunu savunarak, \"Madem koruma amaçlı gözaltıydı, neden dava açıldı?\" dedi. Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde Haziran 2017\'de 25. Onur Yürüyüşü\'ne katıldıkları için haklarında, \"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\" iddiasıyla dava açılan 25 kişinin yargılaması İstanbul 48\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Davanın ilk duruşmasına, 13 tutuksuz ile avukatları katıldı. DARP EDİLDİK... GÖZALTINA ALINDIK... Kimlik tespitlerinin ardından başlayan davada sanıkların avukatı Levent Pişkin, iddianamenin usule uygun hazırlanmadığını iddia ederek iptalini talep etti. Talep, iddianamenin iadesine ilişkin itiraz süresi geçtiği gerekçesi ile reddedildi. Daha sonra savunma yapan sanıklar, yürüyüşe katılmadıklarını gezmek için bulundukları İstiklal Caddesi\'nde herhangi bir uyarıda bulunulmadan darp edildiklerini, sözlü şiddete maruz kaldıklarını ve bu şekilde gözaltına alındıklarını ifade ettiler. \"EN TEMEL HAKKIMIZ YARGILANMAK İSTENİYOR\" Daha sonra söz alan avukat Levent Pişkin, olay günü kendisinin de İstiklal Caddesi\'nde olduğunu belirterek, \"Bize LGBTİ\'lileri korumak amacıyla gözaltıların yapıldığı söylendi. Ancak, saldıran gruplara sadece kimlik tespiti yapılıp bırakılırken bizim arkadaşlarımız gözaltına alınarak şiddete maruz bırakıldı. Gözaltı otobüsünde bazı eşcinsellere, sanki zıt birşeymiş gibi ilahiler dinletildi. Madem koruma amaçlı yapılan gözaltıydı neden dava açıldı?\" dedi. Savunmasında Anayasa Mahkemesi\'nin kararlarını da hatırlatan avukat Pişkin, daha önce Onur Yürüyüşü\'ne katılanların beraat ettiğini belirterek, \"Biz beraat etmekten yorulduk. Savcı iddianame yazmaktan yorulmadı. Burada yargılanan toplantı yürüyüş yasasına muhalefet değil, LGBTİ varoluşudur. En temel hakkımız yargılanmak isteniyor\" diye konuştu. MAHKEME VALİLİĞE SORDU Duruşmada ara kararını veren mahkeme hakimi, Valiliğe yazı yazılarak, 25 Haziran 2017\'de yapılan yürüyüşle ilgili yasaklama kararının ne zaman verildiğini, bu kararın ilan edilip edilmediğini, edilmişse ne zaman hangi usulle ilan edildiğinin bildirilmesini istedi. Duruşma ertelendi. NE OLMUŞTU Önceki seneler valiliğin izin vermesi üzerine Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde gerçekleştirilen \"Trans Onur Yürüyüşü\" bu yıl Valilik kararıyla yasaklanmıştı. Yasağın da güvenlik gerekçesiyle alındığı bildirilmişti. Polis de, İstiklal Caddesi\'nde önlemler alarak yürüyüşe izin vermezken caddede bulunan bazı kişileri de gözaltına almıştı. Ellerinde sopalarla gelen bazı kişilerin de LGBT\'lilere yönelik saldırı girişimleri olmuştu.