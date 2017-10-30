(Görüntülü Haber) "Kalipso Kralı" son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA



Geçirdiği kalp krizinin ardından dün hayatını kaybeden, \"Kalipso Kralı\" olarak anılan sanatçı Metin Ersoy(83) İstanbul\'da ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Türkiye\'de kalipso dansının temsilcilerinden Metin Ersoy için Caddebostan Kültür Merkezi\'ndeki ilk törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Taziyeleri Metin Ersoy\'un eşi Tülin, oğlu Emir ve kızı Tuğçe Ersoy kabul etti. Cenazede eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Oya Başar, Keremcem, Burhan Şeşen gibi isimler yer aldı.



Helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Metin Ersoy, Karacaahmet Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.