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Dünya

(Görüntülü Haber) "İslam dünyasının Nobeli'ni" bir Türk kazandı

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Aralık (DHA) - İran'da yapılan ve İslam Dünyası'nın Nobel'i olarak geliştirilmeye çalışılan Mustafa Ödülü'nü Londra Imperial College'de eğitim görevlisi olan Türk Profesör Sami Erol Gelenbe kazandı

04 Aralık 2017 00:15

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Aralık (DHA) - İran\'da yapılan ve İslam Dünyası\'nın Nobel\'i olarak geliştirilmeye çalışılan Mustafa Ödülü\'nü Londra Imperial College\'de eğitim görevlisi olan Türk Profesör Sami Erol Gelenbe kazandı.

Bilgisayar ağları ve sistemleri ve onların matematiksel analizleri çalışmasından dolayı Mustafa Ödül\'üne layık görülen Türk bilim adamı  Sami Erol Gelenbe, ayrıca 500 bin dolarlık paranın ödülünün de sahibi oldu. Çalışmalarını bilgisayar, elektronik mühendislik ve uygulamalı matematik alanlarında sürdüren Prof. Dr. Gelenbe, Mustafa Ödülü ile ilgili, \"İran\'ın yapmak istediği besbelli bir Nobel. İslam Dünyası Nobel\'i denebilir fakat İran bunun ötesine bakıyor\" dedi.

Her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl ikincisi verilen Mustafa Ödülü, bilim ve teknoloji alanında İslam dünyası bilim insanı ve araştırmacılarına verilmektedir. Organizatörler, bu dönem 31 ülkeden toplam 241 eserin değerlendirmeye alındığını, incelemeler sonrası Türkiye ve İran\'dan iki eserin ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Türk profesörün yanı sıra İranlı bilim adamı Muhammed Emin Şükrullahi, enformasyon teorisindeki çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen bir diğer isim oldu. İki bilim adamının ödülü, Tahran\'daki Vahdet Konferans Salonu\'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

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