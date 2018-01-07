(Görüntülü Haber) "DEMİR KİLİSE"NİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Balat’ta bulunan 'Demir Kilise' olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'ın katılacağı törenle açılacak
07 Ocak 2018 15:41
Balat’ta bulunan \'Demir Kilise\' olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov \'ın katılacağı törenle açılacak.
Görüntü Dökümü;:
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-Kilisenin havadan görüntüleri
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