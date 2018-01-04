(Görüntülü Haber) "Demir Kilise" pazar günü açılıyor (1)

Restorasyonu tamamlanan kilisenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov\'un yapacağı öğrenildi. Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile pazar günü restorasyonu tamamlanan Balat\'taki \"Demir kilise\" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi\'nin açılışını yapacak. 1898 yılında Haliç kıyısına inşa edilen ve tamamı demirden yapılmış Sveti Stefan Kilisesi\'nin restorasyon çalışmalarında sona erdi. Tamamen demirden oluşan ve kalan tek demir kilise olma özelliğini taşıyan Balat\'taki Sveti Stefan Kilisesi, 9 yıl önce restorasyon için kapatılmıştı. İhale süreci ve 7 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından kilise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'un bu pazar günü katılacağı törenle, yeniden kapılarını açacağı öğrenildi