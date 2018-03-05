(Görüntülü Haber) "Çakar" kabusu (2)

- BAKANLIĞIN KARARINI UYAN YOK, ÇAKARLI ARAÇLAR BU GÜZERGAHTA KABUS HALİNE GELDİ * İstanbul\'da çakarlı araç trafiğinin en yoğun olduğu güzergah burası... * Emniyet şeridinde çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Diğer şeritlerde de mavi-kırmızı ışık yoğunluğu göze çarpıyor. Sürücüler, çakarlı araçların kendilerini sıkıştırmasından şikayetçi. * Polis denetimine takılan sürücü, aracında çakar olmadığını iddia etti. Ancak polis, çakar sistemini bulunca ceza yemekten kurtulamadı. * İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için düzenlemeye gitmiş, geçiş üstünlüklerini iptal etmişti. Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK / İstanbul DHA İstanbul\'da çakarlı araç trafiğinin en yoğun görüldüğü yer burası... Bağcılar\'dan itibaren TEM, Basın Ekspres, O-3 ve O-6 bağlantı yollarının Atatürk Havalimanı istikametinde özellikle akşam saatlerinde çakarlı araç yoğunluğu göze çarpıyor. Neredeyse tüm şeritler görev dışı kullanılan çakarlı araçların işgali altında. EMNİYET ŞERİDİ MAVİ-KIRMIZI Mahmutbey gişelerinin neden olduğu trafik yoğunluğunda çakarlı araçlar, diğer araç sürücülerinin kabusu haline gelmiş durumda. Birçok sürücü, çakarlı araçlar tarafından sıkıştırıldıklarını belirterek şikayetçi. Çakarları yakıp siren çalan araçlar bu güzergahta emniyet şeridini de ihlal ediyor. Emniyet şeridinde adeta çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Bu yüzden çoğu zaman ambulanslar dahi emniyet şeridinde ilerleyemez hale geliyor. EKİPLER ÇAKAR DENETİMİ YAPTI İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu bölgede zaman zaman çakar denetimi yapıyor. Ekipler, meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Yapılan denetimlerde çakarı usulsüz taktıran sivil araçlara da rastlanıyor. SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ; AMA POLİS BULDU Kameraya yansıyan denetimde bir minibüsün sürücüsü, polisleri görünce çakarları kapattı. Bunu farkeden trafik ekipleri aracı durdurdu. Sürücü, aracında çakar sistemi olmadığını söyledi. Fakat polisler, minibüsün panjur kısmındaki çakar lambalarını tespit etti. Sürücüye usulsüz çakar lambası ve siren takmaktan ceza yazıldı. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz yıl ekim ayında önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.