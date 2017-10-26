(Görüntülü Haber) "Almanya İle İlişkilerde Normalleşme Umuyoruz"

Mahmut Tosun, Berlin, 26 Ekim, (DHA)- Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’da kurulacak yeni hükümetle birlikte, Türkiye Almanya ilişkilerinde bir normalleşme sürecine girilmesini umduğunu söyledi. Büyükelçilik binasında Türk basın mensuplarına bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen Aydın, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Türk Alman ilişkilerinin her iki ülke yararına normalleşmesi gerektiğine vurgu yapan Aydın şöyle konuştu: “Almanya’da yeni bir parlamento ve yeni hükümet kuruluyor. Biz de nasıl birlikte çalışabiliriz ona bakıyoruz. Zamanla atılacak adımlarla yeniden güven oluşturulur ve her iki tarafın da faydasına bir normalleşme süreci başlar. Hassas olduğumuz konulara Almanların daha anlayışlı bakmasını bekliyoruz. İlişkilerimizin normalleşmesi için bu gerekli. Basından da yansıyanlara bakarak ilişkiler de yavaş da olsa bir yumuşamanın başladığını söylemek mümkün”. Almanya’daki Türk toplumu olumsuz etkileniyor İkili ilişkilerdeki olumsuzlukların bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızı da menfi yönde etkilediğinin altını çizen Ali Kemal Aydın, yabancı karşıtlığının, Türk ve Müslüman karşıtlığının toplumda giderek arttığını vurguladı. Türk vatandaşlarına karşı ayrımcı ve dışlayıcı davranışların Alman makamlarına, STK’lara ve Türkiye’nin Almanya’daki başkonsolosluklarına bildirilmesini isteyen büyükelçi, “Biz bunların çetelesini tutuyoruz ve Alman makamlarına iletiyoruz. Vatandaşlarımız bu davranışları belgelendirebilirse daha iyi olur” dedi. Karar pedogojik değil siyasi Berlin’de bazı ilçelerde Türkçe derslerinin, derslik kirası talebi bahanesiyle sonlandırılmasını da eleştiren Aydın, kararın pedogojik olmaktan çok siyasi bir karar olduğunu belirtti. Alınan kararları yanlış bulduğunu söyleyen Berlin Büyükelçisi Aydın, “Basındaki önyargılı haberlerin de etkisiyle Alman makamlarının yanlış kararlar aldığını görüyoruz. Bunun yanında diğer bazı eyaletlerde de Türkçe derslerine karşı benzeri kısıtlamalar planlandığını duyuyoruz. Bunlar siyasi kararlar; inanıyoruz ki sağduyu galip gelir. Türkiye’de de yaklaşık 100.000 öğrenci Almanca öğreniyor. Nasıl biz ülkemizde Almancanın öğrenilmesini destekliyorsak, aynı şekilde bizim vatandaşlarımızın da burada Türkçe öğrenme haklarının olması lazım” dedi. Şimdilik alternatif çözümler üretmeye çalıştıklarına da değinen Ali Kemal Aydın, bazı derneklerde bu dersleri bir süre verebileceklerini kaydetti.