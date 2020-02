(Görüntülü Haber) "2017'de yaptığımız konutların 20 bine yakını kentsel dönüşümde kullanıldı"

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl 5\'incisi düzenlenen \'Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi\'ne katılan TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, son yıllarda kentsel dönüşüme ağırlık verdiklerini söyleyerek, \"Ürettiğimiz konutların üçte biri kentsel dönüşümde kullanılıyor. Geçen yıl yaptığımız 60 bin konutun yaklaşık 20 bini kentsel dönüşümde kullanıldı\" dedi. Kongrenin açılış konuşmasının ardından DHA\'nın sorularını yanıtlayan Özçelik, \"Bu dönüşüm kentleri yeniden oluşturup, yeni bir imar ve yaşam alanıyla kişilere sunmak açısından bir fırsat. Bu noktada önemli olan insandır. Binaları yenilerken sosyal alanları da olan bir doku oluşturmak daha insancıl kentler yaratmak adına önemli\" ifadelerinde bulundu. \"ANADOLU KENTSEL DÖNÜŞÜME DAHA YATKIN\" Kentsel dönüşümde asıl olanın yerinde dönüşüm olduğuna dikkat çeken Özçelik, \"Vatandaşların alıştıkları yerden uzak kalmamaları için yerinde dönüşüm bizim için çok önemli. İkinci olarak ise o yöreye has mimari yapılarla beraber yeni yapıları inşa etmek için uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm için finansal kaynaklar da gerekiyor. Şu anda İstanbul\'da 25 ilçede, Anadolu\'da 60 il, 143 ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye\'nin çeşitli yerlerinde, illerinde kentsel dönüşümler sürüyor. Anadolu bu işe daha yatkın. Orada rant korkusu ve kavgası olmadığı için insanlara kentsel dönüşüm, yeni evler cazip geliyor. İstanbul\'da en büyük sorun arsa üretmek. Arsa sıkıntılı olunca mevcut arsaların üzerinde evleri bulunan insanlar ve arsa sahipleri daha fazla kazanç elde etmek istiyorlar. Biz de insanların üzerindeki bu arsa sıkıntısından kaynaklanan baskıyı yenmeye çalışıyoruz\" diye konuştu. \"HER YIL 500 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ\" Kentsel dönüşüm sürecini ayrıntılarıyla ele almak adına kamu ve özel sektörü bir araya getiren kongrenin açılış konuşmaları Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik tarafından yapıldı. Ceylan konuşmasında; \"Kentsel dönüşümün gündeme gelmesinin asıl nedeni hızlı kentleşmenin sonucu olarak plansız yapılaşma, şehirleşme ve çarpık kentleşmenin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır. Bakanlık olarak bu işin hızlanması adına bir yasa tasarısı da hazırladık ve Başbakanlığa sunduk. Hedefimiz riskli gördüğümüz 7 buçuk milyon adet konutun her yıl en azından 500 bin adedini dönüştürmek. Bunun önemli bir bölümünü İstanbul ve çevresinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından \'Kentsel Strateji Doğrultusunda Akıllı Şehirler ve Binalar\' temasıyla gerçekleştirilen kongrede, sektörel Sivil Toplum Kuruluşları (STK) açısından kentsel dönüşümün geleceği, kentsel stratejinin ve entegrasyonun kentsel dönüşüm süreci için önemi, kentsel dönüşümün gayrimenkul sektörü açısından geleceği, kentsel dönüşüm sürecinin bileşenleri, kentsel dönüşümün sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik boyutu gibi konular beş farklı oturumda ele alındı.