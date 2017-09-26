(Görüntülü Haber) 34 kaçak cep telefonuna 1 gözaltı

Mahir ALAN- ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN\'da, durdurulan otomobilde yapılan aramada 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda oluşturulan kontrol noktasında E.D. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonlar muhafaza altına alınırken otomobil sürücüsü E.D., gözaltına alındı.Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.