(Görüntülü Haber) 310 kiloluk eroin operasyonunda 4 zanlı adliyeye sevk edildi

Dinçer AKBİR -Uğur AYDIN İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ\'de, polisin operasyonu ile TIR\'da yapılan aramada 310 kilo eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu düzenlediği operasyonda İstanbul\'a giden bir TIR durdurularak arama yapıldı. Kartonların arasına sıkıştırılmış plakalar halinde bin 800 paket eroin tespit edildi. 310 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyon kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından önce C.M. ardından da N.K., A.Ç. ve S.K. adliyeye sevk edildi.