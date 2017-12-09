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(Görüntülü Haber) 300 bin lira değerindeki kabloları eritip, 3 bin liraya satmışlar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da son 2 ay içerisinde 20 farklı noktada telefon kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli ile bu kabloları satın aldığı belirtilen hurdacı, tutuklandı

09 Aralık 2017 12:05

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da son 2 ay içerisinde 20 farklı noktada telefon kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli ile bu kabloları satın aldığı belirtilen hurdacı, tutuklandı. Şüphelilerin 300 bin lira değerindeki kabloları yakıp, erittikten sonra 3 bin lira karşılığında hurdacıya sattıkları ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ay içerisinde kent merkezindeki farklı noktalarda meydana gelen telefon kablo hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin hırsızlık olaylarının görüldüğü bölgede yoğunlaştı. Polis, 2 gün önce sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinde devriye görevini yaptığı sırada şüpheli bir aracı takibe aldı. Şüpheliler, bir sokak üzerinde bulunan kabloları keserken polis tarafından suçüstü yakalandı. 22 yaşındaki Ramazan K., 25 yaşındaki Ahmet K., 24 yaşındaki Abdullah Hamdi T. ile kabloları sattıkları ifade edilen 47 yaşındaki hurdacı Osman K. gözaltına alındı. Şüpheliler hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini, kabloları kesip, erittikten sonra 3 bin liraya satıp parasını harcadıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü. Şüphelilerin kestiği kablolar nedeniyle binlerce kişinin telefon ve interneti uzun süre kullanamadığı belirtildi. Polisteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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