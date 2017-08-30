T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2017 17:57

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı. Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Ferit Paşa Bulvarı\'nda düzenlenen törene geçildi. Burada Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mehmet Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı. Törene, birçok aile çocuklarıyla katılırken, geçiş yapan askerler alkışlandı. Halk oyunlarının ardından askeri araçların geçit töreniyle kutlamalar sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DÖNMEZKONYA DHAKONYAAğustos Zafer BayramıZafer BayramıAtatürk AnıtıSaygıMarşıFerit Paşa BulvarıBurada Konya Valisi Yakup CanbolatAna JetGarnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral MehmetBüyükşehir Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24