T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ'nün 'Mahrem evler' yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

28 Aralık 2017 19:10

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te terör örgütü FETÖ\'nün \'Mahrem evler\' yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü FETÖ/PDY\'nin kentteki mahrem evler yapılanması içerisinde yer alan 8 kişi belirlendi. Aynı zamanda örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı da saptanan şüphelilerin yakalanması için dün sabah Gaziantep, İstanbul ve İzmir\'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli, çok sayıda dijital malzeme ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanmasına başlandı. Öte yandan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve evinde ele geçirilemeyen bir kişiyi yakalama çalışması ise sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA GAZİANTEPFETÖTerörle MücadeleMüdürlüğüFETÖPDYAynıByLockGaziantepBaskınlardaGözaltınaEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24