(Görüntülü Haber) 3. Havalimanı inşaatında benzinli dehşete 24 yıl hapis

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



İstanbul 3. havalimanı inşaatında 31 Ağustos 2016\'da oda arkadaşı Mehmet Aytaş\'ı uyuduğu sırada odasına benzin döküp ateşe vererek öldüren Mehmet Akkurt, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Mehmet Aytaş\'ın, sanığın kız arkadaşına gönderdiği iddia edilen mesajları haksız tahrik nedeni saydığı için cezada indirim uyguladı. Mehmet Aytaş\'ın yakınları ise karara, \"Benzin döküyor, üstüne kapıyı kilitliyor. Böyle adalet mi olur? Adalet Çağlayan\'da gömülmüştür\" diyerek tepki gösterdi.



İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akkurt getirildi. Duruşmaya Mehmet Aytaş\'ın ağabeyi Mehmet Suphi Aytaş ve ablası Ayşen Şakar katıldı. Duruşma savcısı cinayetle ilgili olarak verdiği görüşünde, maktulün, sanığın kız arkadaşını telefonla araması nedeniyle kavga çıktığı ve tarafların ayrıldığı, daha sonra sanığın akaryakıt istasyonuna giderek benzin alıp koğuşta yalnız yatan Mehmet Aytaş\'ın bulunduğu koğuşa döküp ateşe vererek kapısını da dışarıdan kapatarak kaçtığını belirtti. Savcı, sanığın \"tasarlayarak, canavarca bir hisle eziyet çektirerek yakmak suretiyle kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca maktulün sanığın kız arkadaşına gönderdiği mesajlarda sanığı kötüleyici ifadeler kullanmasının sanığın üzerinde hiddet ve eleme sebebiyet verdiği bu nedenle haksız tahrik indirimi uygulanmasını da talep etti.





\"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN\"



Ağabey Mehmet Suphi Aytaş, savcının görüşünü kabul etmediğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Abla Ayşen Şakar ise sanığın suçu yalnız işlemediğini söyleyerek \"Onların da buraya getirilerek cezalandırılmasını istiyorum. Benim kardeşimi üç kişi birlikte yaktı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.





\"PİŞMANIM\"



Sanık Mehmet Akkurt ise \"Ben korkutmak için hareket etmiştim. Olayın böyle olmasından dolayı pişmanım\" dedi.





CEZADA İNDİRİM UYGULANDI



Mahkeme heyeti, maktul Mehmet Aytaç\'ın uyuduğu koğuşu benzin dökerek ateşe veren sanık Mehmet Akkurt\'u \"Tasarlayarak adam öldürmek\" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın haksız hareketin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında işlediği gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl hapis cezasına indirdi. Sanık Mehmet Akkurt\'u \"Hakaret\" suçundan da bin 400 TL adli para cezasına çarptıran heyet, kasten yaralama suçundan ise davanın düşürülmesine karar verdi. Mehmet Aytaş\'ın yakınları ise karara, \"Benzin döküyor, üstüne kapıyı kilitliyor. Böyle adalet mi olur? Adalet Çağlayan\'da gömülmüştür\" diyerek tepki gösterdi.