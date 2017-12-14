(Görüntülü Haber) 3 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, komşularının 3 gündür haber alamadığı 70 yaşındaki Sultan Özkan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak\'ta meydana geldi. Sultan Özkan\'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, şüphelenerek polisi aradı. Eve gelen polis, zile basmasına rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine balkondan eve girdi. Polis, Özkan\'ı evde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede, Sultan Özkan\'ın 2-3 gün önce öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Özkan\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sultan Özkan\'ın kesin ölüm nedeni otopsi ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.