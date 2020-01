(Görüntülü Haber) 3- Fikri Işık; Dağlarda teröristler rahat gezemez oldu

TAPU DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Çayırova İlçesi\'nde Şekerpınar 5. Etap İmar Uygulaması Tapu Dağıtım Töreni\'ne katıldı. Fikri Işık 500 hektar alanda 5 bin vatandaşa tapularını verdi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada yaptığı konuşmada, \"Şekerpınar’da öncelikle böyle hayırlı, böyle güzel, yılların birikmiş sorununu çözen ve bugün bu mutlu tablonun özellikle dağıtım töreninde aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum. 20 yıldan daha fazla süren bir sorun. Her imar uygulamasının sonucunda birkaç kişinin mahkemeye gittiği ve bütün imarı iptal ettirdiği, her şeyin sıfırdan tekrar başladığı, tekrar tamamlandığı, daha sonra tekrar bir mahkeme sürecinin başladığı ve adeta yılan hikayesine dönen bir sorundu. Ben hakikaten belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu defa nizasız, mahkemesiz, mümkün olan en ortak mutabakatla bir çözüm bulundu. Bu kolay bir iş değil. İmar işi, çok zor bir iştir. Ve hiç kimseyi de memnun etmek kolay değildir\" dedi. \'ARTIK O DEVİRLER BİTTİ\' Eksiklikler olabileceğini söyleyen Işık, konuşmasını söyle sürdürdü: \"Bu sorun çözülmeden kimsenin bir ev yapması, bir çivi çakması da mümkün değildi. Sizlere de özellikle gösterdiğiniz anlayıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz bu anlayışı göstermeseydiniz, bu süreç yine tamamlanamayacaktı. Elbette eksik olabilir. Her şey yüzde yüz gönlümüze göre olmayabilir. Ama bir mutabakatla bu sorunun çözülmüş olması, her şeyden daha değerlidir ve daha kıymetlidir. Ben sadece belediye başkanımıza değil, onunla birlikte gece gündüz çalışarak artık kronikleşmiş sorunun çözümü için katkı vermiş bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık bir sayfayı geride bıraktık. Artık bir tarih geride kaldı. Şimdi önümüze bakacağız. Ben her Çayırova’ya geldiğimde, mutlaka yeni bir hizmeti görüyorum ya da yeni bir hizmetin başladığını görüyorum. Bu çok önemli bir şey. Eskiden bir belediye başkanı, bir hizmeti 10 sene satardı. Şimdi artık o devirler bitti. Sizin ihtiyaçlarınızı en kısa, en hızlı ve en etkin yolla karşılamak belediyelerimizin esas görevi. Evlerinizde güle güle, bütün gönül rahatlığı ile, huzur içerisinde, sağlıkla ve mutlulukla oturmanızı Rabbim nasip eylesin. Tekrar hayırlı olsun\" diye konuştu.