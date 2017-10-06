(Görüntülü Haber) 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta girdiği 3 evden 20 bin liralık ziynet eşyası, halı ve elektrikli süpürge çaldığı ileri sürülen şüpheli polisler tarafından yakalandı.



Olay, 24 Eylül tarihinde Huzur Mahallesi 1\'inci Sokak\'ta meydana geldi. S.H.\'ye ait evden 800 lira, elektrikli süpürge, televizyon, halı çalındı. Ayrıca 29 Eylül tarihinde ise Gökçebostan Mahallesi 5\'inci Sokak\'taki B.G.\'nin evinden ise 2 adet altın yüzük, 1 adet altın kol saati ve 1 adet erkek kol saati, 4 Eylül tarihinde de Huzur Mahallesi\'nde E.G.\'ye ait evden ise 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üç ayrı evden hırsızlık yapan şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi kent merkezinde yakaladı. M.T.\'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada girdiği evlerden çalmış olduğu 3 adet cep telefonu, tablet, gümüş kemer, halı, kolye, elektriklik süpürge ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.T.\'nin çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.