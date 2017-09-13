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(Görüntülü Haber) 3 çocuk, yaralı şahini belediye görevlilerine teslim etti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde parkta oyun oynayan 3 çocuk, dere kenarında yaralı buldukları şahini belediye görevlilerine teslim etti

13 Eylül 2017 17:26

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde parkta oyun oynayan 3 çocuk, dere kenarında yaralı buldukları şahini belediye görevlilerine teslim etti. Murtaza Mahallesi Beyçayırı Sokak\'ta bulunan parkta oynayan çocuklar, dere kenarında yaralı şahini gördü. Çocukların şahini alıp parkta çimlerin üzerine bırakıp ailelerine haber verdi. Ailelerin durumu bildirdiği Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, parkta yaralı şahini çocuklardan teslim aldı. İlk incelemede kanatlarında yara saptanan şahin, tedavisi için kliniğe götürüldü.

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