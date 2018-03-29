(Görüntülü Haber) 3 boyutlu kumaşla terletmeyen ortopedik ürünler

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de faaliyet gösteren bir firma, 3 boyutlu kumaş kullanarak terletmeyen ortopedik ürünler üretmeye başladı. KOBİ Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren şirketin Genel Müdürü Necdet Çapa, terletmeyen ürünlerle ilgili bilgi verdi. Çapa, \"Özellikle Afrika ve Orta Doğu\'daki sıcak ülkelerde dizlik, bileklik ve korseler terleme yapıyordu. Hastalar bunları takmak istemiyordu. Bizim 3 boyutlu kumaşla yaptığımız ürünler terleme yapmıyor. Hastalar bunları rahatlıkla kullanıyor. Terletmeyen ortopedik ürünlerimize Afrika ülkelerinden yoğun talep gelmeye başladı\" dedi. Dubai\'deki fuara katıldıklarını belirten Necdet Çapa, orada sergiledikleri ürünlerinin ilgi gördüğünü anlattı. Fuarda Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen şirketlerden çok sayıda sipariş aldıklarını ifade eden Çapa, ürettikleri ürünlerin 42 ülkede pazarlandığını, en son Tanzanya\'da bayilik kurduklarını söyledi. Üç boyutlu kumaşlardan dizlik, bileklik ve korselerden önce çarşaf ürettiklerini belirten Necdet Çapa şöyle konuştu: \"Biz ilk olarak 3 boyutlu kumaştan yapılmış çarşafları ürettik. Bu çarşaflar, 3 boyutlu kumaşın bambu kumaşla kaplanmasıyla oluşuyor. Yüksek hava geçirgenliğinden dolayı hastada terleme olmuyor ve yara açılması engellenmiş oluyor. Çeşitli hastanelerde uygulamaları yapıldı ve çok başarılı sonuçlar alındı. Yakın bir zamanda tercih edilen bir ürün olacak. İlk olarak biz bu ürünleri hastalar için düşünmüştük. Ancak fuarda gördük ki, yatak çarşafına özellikle sıcak ülkelerden büyük talep var. Sağlıklı kişiler bile rahat, terleme olmadan geceleri uyumak istiyor. Artık sadece hastalar için değil normal insanların uyku konforunu artırmak için kullanmaya başladılar. Bu nedenle çift kişilik çarşaf üretimlerine de başladık.\"