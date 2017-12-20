(Görüntülü Haber) 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) Kars\'ta 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Uğur Varol yönetimindeki 41 LN 590 otomobil, Ali Gaffar Okan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ekrem Kılıç idaresindeki 36 AF 495 otomobile arkadan çarptı. Aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Şahin Sekmen idaresindeki 36 ET 283 plakalı otomobil de Uğur Varol idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücü Varol ile aynı araçta bulunan Muhammet Emre Kesici, yaralandı. aralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cadde kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesiyle yeniden çift şeritten verilmeye balandı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.