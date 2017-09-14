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(Görüntülü Haber) 2'nci kat penceresinden düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te 2'nci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2

14 Eylül 2017 18:53

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2.5 yaşındaki Emir Şenyer ağır yaralandı. Olay, İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak\'ta meydana geldi. Feride ve Hüseyin Şenyer\'in iki çocuğundan biri olan 2.5 yaşındaki Emir Şenyer iddialara göre evin odasında tek kaldığı sırada koltuğun üzerine çıktıktan sonra açık pencereye tırmanıp dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Çevredekiler hemen 112\'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralanan Emir Şenyer ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken küçük çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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