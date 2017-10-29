(Görüntülü Haber) 2'nci Dalyan Caretta Run Maratonu ödül töreniyle sona erdi

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, bu yıl 2\'ncisi geniş katılımla düzenlenen \'Uluslararası Dalyan Caretta Run\' koşusu, ödül töreniyle sona erdi. Dalyan Mahallesi\'nde yapılan organizasyona 1200 sporcu katıldı. Sporcular 5, 14 ve 21 kilometrelik 3 zorlu parkurda ter dökerken, 3 kilometrelik halk koşusuna yoğun katılım oldu. 2\'nci Uluslararası Dalyan Caretta Run koşusu etkinliklerine Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ile çok sayıda Ortacalı katıldı. Maratonun stardını; Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile birlikte verdi. Koşu öncesinde, bir açıklama yapan DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, şöyle dedi: \"Caretta Run\' koşusu uluslararası bir konuma geldi. Katılım yüksek oldu. Bu yarışımız tamamen doğadaki tüm canlıları korumak ve caretta carettaları yaşatmak üzerinedir. Dalyan zaten Türkiye\'nin doğası en iyi korunan mükemmel bir yeridir. Bundan sonraki Caretta Run yarışlarımız aynı hızıyla devam edecek. Her kesimden katılım var. İşadamlarımız, sanatçılarımız, sporseverlerimiz ve halkımızın katıldığı mükemmel bir yarış oldu. Bundan sonraki yıl da daha iyi hazırlanarak, daha iyi aktivitelerle yarışlar devam edecek.\" \'AMACIMIZ; MUĞLA TURİZMİNİ 12 AYA YAYMAK\' Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, \'Dalyan Caretta Run\' koşusunun bölgenin tanıtımına katkı sağlamasının yanında insanları sağlıklı yaşamaya da teşvik ediyor. Oda olarak bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız Muğla turizmini 12 aya yaymak. Özellikle ölü sezon olarak nitelendirilen bu dönemde de bölgemizin güzelliklerini bu tür organizasyonlarla tanıtıyoruz. Gerçekten burada spordan öte, beraber ve birlikte olmak çok önemli. Yarışmacıların ve yakınlarının Caretta Run için Dalyan\'a geldiği bu hafta sonunda oteller ve pansiyonlar dolarken, esnafımız da sezon sonunda güzel bir hareketlilik yaşadı\" dedi. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, \"Bu yıl 2\'ncisini düzenlediğimiz etkinliğe büyük katılım oldu.Yörenin tanıtılması ve turizm mevsiminin uzaması açısından yapılan etkinlikler katlanarak daha fazla ilgi görmeye başladı. Yöremiz ve bölgemiz turizmi açısından gösterilen bu ilgi memnuniyet verici bir gelişme. Görüyoruz ki bu yarışmalar sonucunda esnafımız da çok memnun. Bundan sonrada yöremizin tanıtımı için ulusal ve uluslararası organizasyonlar devam edeceğiz\" diye konuştu. BİRİNCİLERE ÖDÜL VERİLDİ Konuşmaların ardından başlayan 21 kilometrelik maratonda erkeklerde Oktay Fırat, kadınlarda ise Ayşegül Yılmaz birinciliği elde etti. 14 kilometre koşusunda ise erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda da Selma Akgün ilk sırayı aldı. 5 kilometre erkeklerde Fikri Onur Turan, kadınlarda ise Peri Su Özgen birinci oldu. Engelli kategorisinde ise Nihat Demir, ipi ilk göğüsleyen isim oldu. Yarışların sonunda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından törenle kupa, madalya ile çeşitli hediyeleri verildi.