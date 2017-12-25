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(Görüntülü Haber) 29 yıl yargıçlık yapan Karadağ artık savunmada

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA 11

25 Aralık 2017 14:58

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA 11. Aile Mahkemesi Hakimi iken, Hakim ve Savcılar Kurulu\'nun (HSK) kararıyla, geçtiğimiz Mayıs\'ta Şanlıurfa\'ya tayin edilince istifa eden, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, 29 yıllık yargıçlık görevinin ardından avukatlık yapma kararı aldı. Mustafa Karadağ, Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi iken, HSK kararıyla geçtiğimiz Mayıs ayında Şanlıurfa\'ya tayin edildi. Karadağ, itiraz etmesine rağmen tayini durduramayınca 29 yılık yargıçlık mesleğini bırakarak emeklilik kararı aldı. Tayin kararını muhalif kimliği nedeniyle \'sürgün\' olarak değerlendiren Karadağ, Ankara Barosu\'na avukatlık yapmak için başvuru yaptı. Geçtiğimiz hafta barodan belgesini alan Karadağ, \"Türkiye\'de yargı bağımsızlığından hiç kimse söz edemez deyince Şanlıurfa\'ya sürüldüm. Daha sonra hedef gösterildim. Bu nedenle emekli olma kararı aldım\" dedi. ŞU ANDA NE YAZIK Kİ HUKUK ADALETE GİDEN BİR YOL DEĞİL Bundan sonra avukatlık yaparak yargı bağımsızlığı için mücadele edeceğini belirten Karadağ, \"Şu anda ne yazık ki hukuk, adalete giden bir yol değil. Biz bundan böyle hukukun adalete giden yol olması konusunda bir mücadele vereceğiz. Şimdiye kadar hep \'yargı bağımsız olsun, basın özgür olsun, avukatlar dokunulmaz olsun, savunma dokunulmaz olsun\' dedik. Bundan sonra da bunun mücadelesini vereceğiz. Sadece bulunduğumuz yer kürsünün üstü değil altı olacak\" diye konuştu.

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