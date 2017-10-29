T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçelerde de kutlandı

Tolunay DUMAN-Mithat ÜNAL- Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN'in Tarsus ve Anamur İlçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı

29 Ekim 2017 19:07

Tolunay DUMAN-Mithat ÜNAL- Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN\'in Tarsus ve Anamur İlçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Tarsus\'taki program Cumhuriyet Alanı Atatürk anıtı önünde, son bölümü ise yağmur nedeniyle Mehmet Çelebi Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, değişik spor branşlarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Törende Kuvayi Milliye Derneği üyesi 94 yaşındaki Veli Çiftçi\'ye, Kaymakam Yüksel Ünal tarafından, 1923 tarihli Cumhuriyet altını armağan edildi. Anamur İlçesi\'nde tören ise Şehir Stadyumu\'nda düzenlendi. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin okudukaları şiirlerle devam etti. Tören sırada aniden başlayan yağmur, törenin halkoyunları ve gösteri bölümlerinin iptal edilmesine neden oldu. Kutlama, öğrencilerin tören geçişi ve hatıra fotoğrafı çekinmesi ile son buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANMithatMithatANAMUR MERSİN DHA MERSİN TarsusAnamurEkim Cumhuriyet BayramıTarsusCumhuriyet Alanı AtatürkMehmetSpor SalonuSaygıMarşıTörende Kuvayi Milliye DerneğiVeliKaymakam YükselCumhuriyetStadyumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24