(Görüntülü Haber) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçelerde de kutlandı

Tolunay DUMAN-Mithat ÜNAL- Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN\'in Tarsus ve Anamur İlçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Tarsus\'taki program Cumhuriyet Alanı Atatürk anıtı önünde, son bölümü ise yağmur nedeniyle Mehmet Çelebi Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, değişik spor branşlarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Törende Kuvayi Milliye Derneği üyesi 94 yaşındaki Veli Çiftçi\'ye, Kaymakam Yüksel Ünal tarafından, 1923 tarihli Cumhuriyet altını armağan edildi. Anamur İlçesi\'nde tören ise Şehir Stadyumu\'nda düzenlendi. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin okudukaları şiirlerle devam etti. Tören sırada aniden başlayan yağmur, törenin halkoyunları ve gösteri bölümlerinin iptal edilmesine neden oldu. Kutlama, öğrencilerin tören geçişi ve hatıra fotoğrafı çekinmesi ile son buldu.