(Görüntülü Haber) 272 saat kurs görüp aşçı oldular

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde açılan \'Aşçı Çırağı\' kursuna katılan 12\'si kadın 15 kursiyer gördükleri 272 saatlik eğitim ardından usta birer aşçı oldu. Alacakları belgelerle kendi işyerlerini kurabilecek olan kursiyerler, uygulamalı eğitimde hem hünerlerini sergiledi hem de yaptıkları yemekleri yedi. Malkara\'da Halk Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ İş Kurumu (İşkur) Müdürlüğü işbirliği ile bir önce açılan \'Aşçı Çırağı\' kursuna 12\'si kadın 15 kişi katıldı.Öğretmenliği aşçıbaşı Tunay Mergen\'in yaptığı kursa katılan aşçı adayları hafta içinde toplam 250 saat teorik, 22 saati de pratik olmak üzere 272 saat boyuncu eğitim aldı. Kursiyerler ayrıca kurslara katıldığı süre içerisinde İşkur\'dan yol ve yemek olmak üzere günlük 20 lira ücret aldı. Yoğun bir eğitim gören aşçı adayları, kurs öğretmeni aşçıbaşı Tunay Mergen tarafından uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Kursiyerler öğrendikleri bilgilerle öğretmen eşliğinde hünerlerini sergilediler. Yapılan yemekler daha sonra kursiyerler tarafından sunulduktan sonra yenildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan, kursiyerlere Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur imzalı ve onaylı aşçılık sertifikası verileceğini belirterek, şöyle dedi: \"Yaklaşık 1 ay önce bu kursu başlattığımızda hedeflerimiz vardı. Çok güzel yemekler pişirmek erkeler ve bayanlar tarafından. Bunun sonucunda buradan alacakları belgelerle yemek fabrikalarında ya da kendi imkanlarıyla açacakları yerlerde bu belgelerini değerlendirmek kursiyerlerin en büyük amacıydı. Talepler doğrultusunda çeşitli kurslarımızı açmaya devam edeceğiz.\" Aşçı adayı kursiyer 51 yaşındaki Nurdan Yılmaz, \"Ev hanımıyız. Kendimi geliştirmek, daha güzel yemekler yapmak ve bu işin püf noktalarını öğrenmek için geldim. Biraz da profesyonel olmak için. Şimdiden sonra artık lokanta da açabilirim. Başka bir iş yerinde de çalışabilirim.\" Kursiyerlerden 45 yaşındaki Renk Üstünkol, \"Kursun açılacağını ilk duyduğum zaman beni çok cezbetti. 25 yıllık ev hanımıyım ama burada öğrendiklerim bana ilginç şeyler kazandırdı. Profesyonel bir aşçının yanında daha önce hiç bulunmadım. Tecrübe oldu benim için. Kursumuz çok güzel geçti\" dedi. Kursun öğretmeni aşçıbaşı Tunay Mergen, kursiyerlerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, \"Çabuk öğreniyorlar. Yemek üzerine konular anlattım. Anlatırken de aynı zaman da hijyen ve iş güvenliği üzerinde durduk ve anlattık. Ayrıca yemek yapımında püf noktalarını öğrendiler. Yemeğin can alıcı ve dikkat çeken bölümlerini gördüler. Öğrendiklerini ve gördüklerini öğrencilerim bundan sonra uygulayacaklar\" diye konuştu.