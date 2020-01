(Görüntülü Haber) 27 yıldır hayalini kurduğu dükkanına TOKİ ile kavuştu

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Araklı İlçesi’nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 65 dönüm üzerine yaptırılan küçük sanayi sitesinde yer alan 216 dükkanın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura ile dükkan yeri belirlenen ve 27 yıldan bu yana kendi dükkanının hayalini kuran Engin Kahraman, büyük sevince kapıldı. Kahraman, “Yıllardır kirada çalıştık, kendi dükkanımda çalışacak olmak güzel bir his olacak” dedi.



Araklı Belediyesi Kültür ve Sosyal Tesisi\'ndeki kura çekimine İlçe Kaymakam Ahmet Günaydın, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, TOKİ Finansman Dairesi Uzmanı Bülent Şerefoğlu ile Araklı Küçük Sanayi Sitesi üyeleri katıldı. Kura çekilişi öncesi konuşan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, bütün hak sahiplerine ağız tadıyla ömür boyu sıcak iş yerlerinde bol kazanç diledi. Çebi, “Araklı ilçemizde 60 yıldan bu yana hasretle beklediğimiz sanayimize TOKİ sayesinde kavuştuk. Yıllardır ilçede bina altlarında faaliyet gösteren sanayi esnafımız kura çekimi ile yeni işyerlerine kavuştular. Bir an önce esnafın yeni sanayiye geçmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin en modern sanayi sitesini kurduk. Emeği gecen herekse teşekkür ediyoruz” dedi.



İLK KURAYI KAYMAKAM ÇEKTİ



65 dönüm arazi üzerinde 2015 yılında yapımına başlanan ve son derece kaliteli ve modern bir şekilde inşa edilen sanayi sitesinde 216 dükkan bulunuyor. Dükkanlar için ilk yer belirleme kurası çekimini ilçe Kaymakamı Ahmet Günaydın yaptı. Kurada ilk dükkan yeri belirlenen isim Engin Kahraman oldu. İş kıyafetleri ile kurayı izleyen Kahraman, A-4 Blok 6 no lu iş yerinin sahibi oldu.



\'KENDİ DÜKKANIMDA ÇALIŞACAK OLMAK ÇOK GÜZEL\'



Kura ile dükkan yeri belirlenen ve 27 yıldır kendi dükkanının hayalini kuran Engin Kahraman, büyük sevinç yaşadı. 11 yaşında kaportacılığa başladığını anlatan ve 27 yıldır bu mesleği yaptığını ifade eden Kahraman, şöyle devam etti:



\"Hep kendi işyerim olması hayalini, kurdum. Kendi işyerimde ferah bir dükkanda çalışmak iyi. Yıllardır kirada çalıştık kendi dükkanımda çalışacak olmak güzel bir his olacak. Şu anada apartmanların alt katında çalışıyoruz. Belli bir saatten sonra üste yaşayan vatandaşlar rahatsız oluyordu. Şimdi sanayi sitesinde istediğimiz saate kadar çalışma imkanımız olacak. Tün tamircilerin bir arada olduğundan daha kalite bir iş çıkacaktır. Ömrümüz gurbette geçti şimdi memleketimizde dükkan sahibi olduk. Kendi dükkanımızın sahibi olmamız çok güzel bir duygu. Vatandaşlara daha güzel hizmetler vereceğiz.\"