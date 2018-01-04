(Görüntülü Haber) 27 ilde FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında gözaltı kararı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görevli 58\'i muvazzaf 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 70 askerin yakalanması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan askerler ile örgütün askeri personele \'Mahrem imamlık\' yapan kişilerin verdiği ifadeler sonucu 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 58\'si muvazzaf 70 askerin \'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, hizmet yüklenmek ve kadrolamşak\' suçlarından gözaltına alınması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.